Помагите. плизз решить задачу У тебя 5000 р. Сколько денег у тебя останется после покупки 5 порций мороженого по 980 р. за каждую порцию? заранее спс

Математика

Помагите. плизз решить задачу У тебя 5000 р. Сколько денег у тебя останется после покупки 5 порций мороженого по 980 р. за каждую порцию? заранее спс

Автор: Гость