Помагите. плизз решить задачу У тебя 5000 р. Сколько денег у тебя останется после покупки 5 порций мороженого по 980 р. за каждую порцию? заранее спс

Математика
Помагите. плизз решить задачу У тебя 5000 р. Сколько денег у тебя останется после покупки 5 порций мороженого по 980 р. за каждую порцию? заранее спс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У тебя останется 100 рублей
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