Слово качели разобрать под цыфрой три

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У меня в учебники это морфологический разбор Качели-сущ. 1)Н.ф.-качели(что?) 2)пост.призн.-нариц.,неодушевленн.,непост.призн.-мн.ч,Им.п. 3)в предл.явл.подлежащим(см.по тексту)