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0,2x= 20решить уровнение подробно
Математика
0,2x= 20решить уровнение подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х=20 :0,2 х= 20 : 210 х= 20 * 102 х=100
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