Фонетичний розбір слова вершку
Українська мова
Фонетичний розбір слова вершку
Ответ(ы):
Гость:
[ в е р ш к у] Як чуєш слово, так і пиши його транскрипцію.
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