Нужно преобразить предложения по примеру. Помогите, пожалуйста, с 4, 5, 6 и 7. Заранее большое спасибо!

Английский язык

Нужно преобразить предложения по примеру. Помогите, пожалуйста, с 4, 5, 6 и 7. Заранее большое спасибо!

Автор: Гость