Нужно преобразить предложения по примеру. Помогите, пожалуйста, с 4, 5, 6 и 7. Заранее большое спасибо!
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Нужно преобразить предложения по примеру. Помогите, пожалуйста, с 4, 5, 6 и 7. Заранее большое спасибо!
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