С пощью приставок без-/бес- образуй от данных слов и запиши слова-антонимы. честный, совестный, злобный ,радосный, силбний. с любой парой составь и щапиши 2 предложения
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С пощью приставок без-/бес- образуй от данных слов и запиши слова-антонимы. честный, совестный, злобный ,радосный, силбний. с любой парой составь и щапиши 2 предложения
Ответ(ы):
Гость:
Бесчестный, бессовестный, беззлобный, безрадостный. Мой друг бесчестный и бессовестный. День был безрадостный
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