Как понять типичный представитель
Литература
Как понять типичный представитель
Ответ(ы):
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Типичный представитель - это тот, кто обладает набором каких-нибудь свойств (внешних, внутренних, поведенческих и т.д.), характерных для какого-нибудь определённого типа.
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