"Что для меня означает позитивное общение? "
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"Что для меня означает позитивное общение? "
Ответ(ы):
Гость:
Позитивное общение- это когда тебе приятно говорить с каким то человеком
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