Два велосепидиста выехали из города А.скорость одного 20км,скорость другого 17 какое расстояние будет между ними через 2 часа после начала дыижение

Математика

Два велосепидиста выехали из города А.скорость одного 20км,скорость другого 17 какое расстояние будет между ними через 2 часа после начала дыижение

Автор: Гость