Два велосепидиста выехали из города А.скорость одного 20км,скорость другого 17 какое расстояние будет между ними через 2 часа после начала дыижение

Математика
Два велосепидиста выехали из города А.скорость одного 20км,скорость другого 17 какое расстояние будет между ними через 2 часа после начала дыижение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20*2= 40 км прошёл первый за два часа 17*2 = 34 км прошёл второй за два часа 40-34=6 Ответ: 6 км
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