Назовите все виды этикета. (Помогите пожалуйста)

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Назовите все виды этикета. (Помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
речевой; столовый; «выходного дня» (при посещении различных культурных мест); религиозный; повседневный; служебный (а также студенческий, школьный и т.д.); праздничный; профессиональный (специализированный); свадебный; дипломатический; траурный и т.д.
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