"перед нами обычный зеленый лист растения. Но это целый химический комбинат,в котором при помощи солнечной энергии углекислый газ преобразуется в кислород" Исправьте биологические ошибки в этом высказывании, объясните исправленное

Биология

"перед нами обычный зеленый лист растения. Но это целый химический комбинат,в котором при помощи солнечной энергии углекислый газ преобразуется в кислород" Исправьте биологические ошибки в этом высказывании, объясните исправленное

Автор: Гость