"перед нами обычный зеленый лист растения. Но это целый химический комбинат,в котором при помощи солнечной энергии углекислый газ преобразуется в кислород" Исправьте биологические ошибки в этом высказывании, объясните исправленное
Биология
"перед нами обычный зеленый лист растения. Но это целый химический комбинат,в котором при помощи солнечной энергии углекислый газ преобразуется в кислород" Исправьте биологические ошибки в этом высказывании, объясните исправленное
Ответ(ы):
Гость:
Думаю, что к солнечной энергии нужно еще добавить воду и образуется кислород и органические вещества (глюкоза). Вот химическая формула фотосинтеза: 6СО2 + 6Н 2О → С6Н12О6 + 6О 2
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