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Нужна помощь номер 10 заранее спасибо
Математика
Нужна помощь номер 10 заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1+2-3-4+5+6=7 вроде так
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