Решите плиз уравнения) благодарность гарантирую
Математика
Решите плиз уравнения) благодарность гарантирую
Ответ(ы):
Гость:
И. 1) 5x+1=6x 6x 3 ( ну через дробь ) 6x:3=2x Другие по аналогии :) удачи
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