Придумайте название литературное команде и девиз

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Например: Если Олимпиада связана с Сочи и там зимняя Олимпиада можно что связанное с этим видом спорта:) Фигурное катания, Сноубординг, Лыжный спорт и т.д. и т.п. Это уже по характеру. А насчёт девиза это для начало надо выбрать вид спорта и название команды:3 Если уже выбран вид спорта, то можно попробовать на счёт название команды. Талисманами являются: Медвежонок, Тигрёнок, Зайка и Лучик со Снежинкой.