Помогите пожалуйста! Составьте словосочетание с любыми двумя парами слов. Стал--с??аль, удар--ударь, вес-- весь, брат-- брать, банка-- банька.
Русский язык
Помогите пожалуйста! Составьте словосочетание с любыми двумя парами слов. Стал--с??аль, удар--ударь, вес-- весь, брат-- брать, банка-- банька.
Ответ(ы):
Гость:
Брат решил брать обед с собой. При приседаниях весь вес надо переносить на ноги. Надеюсь, я правильно поняла задание)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Расстояние от пункта А до пункта Б теплоход проплыл против течения за 1ч.48мин.На обратный путь из пункта Б до пункта А он затратил на 18 мин меньш...
Русский язык
Математика
Токарь выполнил до обеда 5/9 задания.После обеда ему осталось обточить половину ос??авшихся деталей и ещё 24 детали.Сколько деталей должен был обто...