Токарь выполнил до обеда 5/9 задания.После обеда ему осталось обточить половину ос??авшихся деталей и ещё 24 детали.Сколько деталей должен был обточить токарь за день?ПОЖ!!!!!СРОЧНО!!!ПО ДЕЙСТВИЯМ.Дам 14 балов
Математика
Токарь выполнил до обеда 5/9 задания.После обеда ему осталось обточить половину ос??авшихся деталей и ещё 24 детали.Сколько деталей должен был обточить токарь за день?ПОЖ!!!!!СРОЧНО!!!ПО ДЕЙСТВИЯМ.Дам 14 балов
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