Токарь выполнил до обеда 5/9 задания.После обеда ему осталось обточить половину ос??авшихся деталей и ещё 24 детали.Сколько деталей должен был обточить токарь за день?ПОЖ!!!!!СРОЧНО!!!ПО ДЕЙСТВИЯМ.Дам 14 балов

Математика

Токарь выполнил до обеда 5/9 задания.После обеда ему осталось обточить половину ос??авшихся деталей и ещё 24 детали.Сколько деталей должен был обточить токарь за день?ПОЖ!!!!!СРОЧНО!!!ПО ДЕЙСТВИЯМ.Дам 14 балов

Автор: Гость