Найдите значение выражения 4,6y - 2,1y + 3,5, если: а) y=4; б) y= - 0,1
Математика
Найдите значение выражения 4,6y - 2,1y + 3,5, если: а) y=4; б) y= - 0,1
Ответ(ы):
Гость:
Исходное не пишу 2,5у+3,5 а)2,5*4+3,5=13,5 б)(-0,1)*2,5+3,5=-0,25+3,5=3,25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
З двох простих речень складіть одне складнопідрядне, де можливо-безсполучникове 1. He will solve the problem. He will work hard. 2. We will he...
Английский язык
Переведите плиз!!! не с переводчика. IV. Translate into English 1. Я собираюсь изучать 2 иностранных языка. _________________________________...