Переведите плиз!!! не с переводчика. IV. Translate into English 1. Я собираюсь изучать 2 иностранных языка. _____________________________________________________________________________ 2. Я хочу работать в Министерстве вне...

Английский язык

Переведите плиз!!! не с переводчика. IV. Translate into English 1. Я собираюсь изучать 2 иностранных языка. _____________________________________________________________________________ 2. Я хочу работать в Министерстве внешней торговли. _____________________________________________________________________________ 3. Сейчас я перевожу предложение с английского на русский. _____________________________________________________________________________ 4. Я должен знать много английских слов, чтобы понять этот документ. _____________________________________________________________________________ 5. В офисе я обычно подписываю много контрактов. _____________________________________________________________________________ 6. Мистер Грин всегда во время приходит в свой офис. _____________________________________________________________________________ 7. Я уже получил письмо из этой иностранной фирмы. _____________________________________________________________________________ 8. Я и мой друг Том ходим в институт вместе. Но сейчас я иду туда один. _____________________________________________________________________________ 9. В этой комнате 4 кресла, 2 стола и 1 диван. _____________________________________________________________________________ 10. Я только что купил компьютер! Но мне не нравится моя клавиатура. Сколько обычно стоит клавиатура? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Автор: Гость