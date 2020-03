З двох простих речень складіть одне складнопідрядне, де можливо-безсполучникове 1. He will solve the problem. He will work hard. 2. We will help our friends. We will finish our experiment. 3. Substances decompose particular...

Английский язык

З двох простих речень складіть одне складнопідрядне, де можливо-безсполучникове 1. He will solve the problem. He will work hard. 2. We will help our friends. We will finish our experiment. 3. Substances decompose particularly in the presence of air and light. They must be kept in a dark place. 4. Carbon dioxide is composed of the elements. The elements are carbon and oxygen.

