Помогите пожалуйста! Сосуд объёмом 456 см3, наполнен 428,64 г жидкости. Плотность жидкости равна г/см3. Округли до сотых. Очень надо!

Физика

Помогите пожалуйста! Сосуд объёмом 456 см3, наполнен 428,64 г жидкости. Плотность жидкости равна г/см3. Округли до сотых. Очень надо!

Автор: Гость