Помогите пожалуйста! Сосуд объёмом 456 см3, наполнен 428,64 г жидкости. Плотность жидкости равна г/см3. Округли до сотых. Очень надо!

Физика
Помогите пожалуйста! Сосуд объёмом 456 см3, наполнен 428,64 г жидкости. Плотность жидкости равна г/см3. Округли до сотых. Очень надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность=m/объем= 428,64/456=0,94г/см³
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