Помогите пожалуйста спасибо заранее говорю 3 класс У Саши меньше 100 марок. Когда он их группировал по 3,по4 и по 5,то всякий раз оставалось по одной марке. Сколько марок у Саши
Математика
Помогите пожалуйста спасибо заранее говорю 3 класс У Саши меньше 100 марок. Когда он их группировал по 3,по4 и по 5,то всякий раз оставалось по одной марке. Сколько марок у Саши
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Гость:
Решение (3×4×5)+1=61 — У Саши
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