Помогите пожалуйста спасибо заранее говорю 3 класс У Саши меньше 100 марок. Когда он их группировал по 3,по4 и по 5,то всякий раз оставалось по одной марке. Сколько марок у Саши

Математика

Помогите пожалуйста спасибо заранее говорю 3 класс У Саши меньше 100 марок. Когда он их группировал по 3,по4 и по 5,то всякий раз оставалось по одной марке. Сколько марок у Саши

Автор: Гость