Решите составив математическую модель следующую задачу Пароход прошёл 4 км проти?? течения реки,а затем прошёл ещё 33 км по течению, затратив на вес путь один час найдите сообственную парахода если скорость течения реки равна 6...

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Решите составив математическую модель следующую задачу Пароход прошёл 4 км проти?? течения реки,а затем прошёл ещё 33 км по течению, затратив на вес путь один час найдите сообственную парахода если скорость течения реки равна 6,5км/ч

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