Решите составив математическую модель следующую задачу Пароход прошёл 4 км проти?? течения реки,а затем прошёл ещё 33 км по течению, затратив на вес путь один час найдите сообственную парахода если скорость течения реки равна 6...
Информатика
Решите составив математическую модель следующую задачу Пароход прошёл 4 км проти?? течения реки,а затем прошёл ещё 33 км по течению, затратив на вес путь один час найдите сообственную парахода если скорость течения реки равна 6,5км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х км/ч собственная скорость х+6,5км/ч скорость по течению,время 33/(х+6,5)ч х-6,5км/ч скорость против течения,время 4/(х-6,5)ч 33/(х+6,5)+4/(х-6,5)=1 (х+6,5)(х-6,5)-33(х-6,5)-4(х+6,5)=0 х²-42,25-33х+214,5-4х-26=0 х²-37х+146,25=0 D=1369-585=784 x1=(37-28)/2=4,5 не удов усл,т.к. меньше скорости реки х2=(37+28)/2=32,5км/ч
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