15 предложений с причастным оборотом на тему "Сегодня на уроке"

Гость: Гость:

Я,сидевший на уроке литературы, заскучал. Решивший как-нибудь развлечься, я передал записку соседу по парте. Написанную бесцветными чернилами. Миша, придумавший как ее прочитать, достал фонарик из кармана и посветил на листок бумаги.Учитель, давно увидевший, наши проделки, сделал нам замечание. Ребят, 15 дюжа много)) сорян