Найдите наибольшее двузначное число которое при делении на 13 дает в остатке 7 СРО??НАКПЖ

Математика
Найдите наибольшее двузначное число которое при делении на 13 дает в остатке 7 СРО??НАКПЖ
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Гость:
Наибольшее двухзначное число равно 98
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