Определите высоту бидона с молоком если известно что давление молока на дно билона равно 5кПа, а плотность молока 1029кг/м кубических

Физика

Определите высоту бидона с молоком если известно что давление молока на дно билона равно 5кПа, а плотность молока 1029кг/м кубических

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