Определите высоту бидона с молоком если известно что давление молока на дно билона равно 5кПа, а плотность молока 1029кг/м кубических
Физика
Определите высоту бидона с молоком если известно что давление молока на дно билона равно 5кПа, а плотность молока 1029кг/м кубических
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление определяется по формуле: p = ρ·g·h Высота бидона: h=p / (ρ·g) = 5 000 / (1029·9,81) ≈ 0,50 м или 50 см
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