На двух полках стоят книги.если с одной полки переставить на другую одну книгу,то ??а обеих полках книг станет поровну.сколько книг состовляет разница?построй модель к задаче используя палочки и сразу дай ответ на вопрос;разниц...

Математика

На двух полках стоят книги.если с одной полки переставить на другую одну книгу,то ??а обеих полках книг станет поровну.сколько книг состовляет разница?построй модель к задаче используя палочки и сразу дай ответ на вопрос;разницу состовляет

Автор: Гость