На двух полках стоят книги.если с одной полки переставить на другую одну книгу,то ??а обеих полках книг станет поровну.сколько книг состовляет разница?построй модель к задаче используя палочки и сразу дай ответ на вопрос;разниц...
Математика
На двух полках стоят книги.если с одной полки переставить на другую одну книгу,то ??а обеих полках книг станет поровну.сколько книг состовляет разница?построй модель к задаче используя палочки и сразу дай ответ на вопрос;разницу состовляет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разницу составляет 2 книги 1 полка. [] [] [] [] [] 2 полка. [] [] [] {} {}
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