Сколько процентов составляет две пятых килограмма

Математика
Сколько процентов составляет две пятых килограмма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40% так как 1000=5 400=2 2\5= 400= 40%
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