Запросу придумай три истории про мальчика васятку. одну назови ''радость.'', другую -''удивление'',а третью-
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Запросу придумай три истории про мальчика васятку. одну назови ''радость.'', другую -''удивление'',а третью-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радость Васятка сидел дома делал уроки и ждал родителей.Родители пришли.И показали Васятке.Он спросил можно мы его оставим дома?Родители согласились.
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