Основания трапеции равны 18 и 12 одна из боковых сторон равна 4 корня из 2 а угол межд?? ней и одним из оснований равен 135 градусов Найдите площадь трапеции.Поошите решить 10 и 11 задание.x

Математика

Основания трапеции равны 18 и 12 одна из боковых сторон равна 4 корня из 2 а угол межд?? ней и одним из оснований равен 135 градусов Найдите площадь трапеции.Поошите решить 10 и 11 задание.x

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