Основания трапеции равны 18 и 12 одна из боковых сторон равна 4 корня из 2 а угол межд?? ней и одним из оснований равен 135 градусов Найдите площадь трапеции.Поошите решить 10 и 11 задание.x
Математика
Основания трапеции равны 18 и 12 одна из боковых сторон равна 4 корня из 2 а угол межд?? ней и одним из оснований равен 135 градусов Найдите площадь трапеции.Поошите решить 10 и 11 задание.x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: трапеция АВСД ВС и АД - основания ВС=12, АД=18, АВ=4√2 ∠В=135° Найти: S Решение: Сумма углов трапеции, прилежащих к одной боковой стороны, равна 180 ° ⇒ ∠А+∠В=180° ∠А=180-135°=45° проведем высоту ВЕ ΔАВЕ - прямоугольный ∠А=45, ∠АЕВ=90 ⇒ ∠ЕВА=180-90-45=45° ⇒АЕ=ВЕ пусть АЕ=ВЕ=х по теореме Пифагора: х²+х²=(4√2)² 2х²=32 х²=16 х=4 S(трапеции)=[(ВС+АД)/2]*ВЕ=((12+18)/2)*4=60
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