Сінонім до слова безславя
Українська мова
Сінонім до слова безславя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГАНЬБА́, СО́РОМ, СТИД, БЕЗЧЕ́СТЯ, БЕЗСЛА́В’Я, НЕСЛА́ВА, НАРУ́ГА, ХУЛА́книжн., БЕ́ШКЕТрідше,ОСОРО́МАрідше, ПОЗО́РИЩЕрозм.,СОРОМО́ТАрозм.,СТИДО́ВИСЬКОрозм.,СТИДО́ВИЩЕрозм.,СТРАМрозм.,СТРАМО́ТАрозм.,СТРАМО́ВИСЬКОрозм.,СТРАМО́ВИЩЕрозм.,СКАНДА́Лрозм.,НЕЧЕ́СТЯзаст.,НЕ́ЧЕСТЬзаст.,ПУБЛІ́КАдіал.,ОПОРО́КАдіал.,ОСУ́ДАдіал.,ОСУДО́ВИСЬКОдіал.,ОСУДО́ВИЩЕдіал.; СЛА́ВА (перев. зі сл. погана, лиха тощо).
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