Придумать 5 предложения со сложными словами где два корня?

Гость: Гость:

Сегодня мы будем пить чай из самовара. самовар-сам и вар корни мама приготовила фарш с помощью мясорубки. мясорубка-мяс и рубк корни мне сказали пропылесосить ковер с помощью пылесоса. пылесос-пыл и сос корни лесоруб спилил пол леса. лесоруб-лес и руб корни мы едем в Москву на паровозе. паровоз-пар и воз корни