Знаешь ли ты истории, когда животные воспитывали не своих детёнышей? Придумай рас??каз и запиши его в рабочую тетрадь.

Литература
Знаешь ли ты истории, когда животные воспитывали не своих детёнышей? Придумай рас??каз и запиши его в рабочую тетрадь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За свои 14 лет моя собака вырастила больше 10 котят - 2 живут у нас, 3 - у моей дочери, остальных пристроили. Правда, кормила их я из соски, во всем остальном собака была им настоящей матерью - она их вылизывала. играла с ними, оберегала от старших кошек. Правда, по мере взросления котят, любовь плавно переходила в мирное сосуществование
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