Знаешь ли ты истории, когда животные воспитывали не своих детёнышей? Придумай рас??каз и запиши его в рабочую тетрадь.

Гость: Гость:

За свои 14 лет моя собака вырастила больше 10 котят - 2 живут у нас, 3 - у моей дочери, остальных пристроили. Правда, кормила их я из соски, во всем остальном собака была им настоящей матерью - она их вылизывала. играла с ними, оберегала от старших кошек. Правда, по мере взросления котят, любовь плавно переходила в мирное сосуществование