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Помогите.решите номер376 заранее спасибо
Математика
Помогите.решите номер376 заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-5 б)-6 в)-1,5 г)3 дробь 2 д)1,5 е)0,08
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