Вычислить: 1)³√10⁶ 2)³√3¹² 3)⁴√(1/2)¹² 4)⁴√(1/3)¹⁶
Алгебра
Вычислить: 1)³√10⁶ 2)³√3¹² 3)⁴√(1/2)¹² 4)⁴√(1/3)¹⁶
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3√10^6= 10^6/3=10^2=100 2)3√3^12=3^12/3=3^4=81 3)4√(1/2)^12=(1/2)^12/4=(1/2)^3=1/8 4)4√(1/3)^16=(1/3)^16/4=(1/3)^4=1/81
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