СОЧИНЕНИЕ! На пол листочка (тетрадного) на тему: хотел бы я иметь волшебное семечко и как я его использовал *как из сказки "черная курица и подземные жители"* НУЖНО СКОРЕЕ

Гость: Гость:

Если бы у меня было семечка.я бы некому не сказала об этом.Так как из-за меня пострадали бы другие. Я использовал бысемечку в трудные моменты.Например в экзамене по математике.А в остальные , я сама бы учила уроки и не ленилась.Я бы всегда спрятала семечку и некому не показала бы. Мальчик Алеша неправильно сделал.Он должен был сам выучить стихотворение.Но он знал, что курица ей поможет, не выучил.На его место я бы сама выучила стихотворение.Хотя бы Алеша недолжен был сказать своему учителю.Из-за шалости Алеши наказали бедную курицу.Я бы до конца сдержала свою слово.В этой сказке, мене стало жалко курицей.