Подскажите приложения на эти схемы

Гость: Гость:

1) Ветер дул, и листья падали. 2) Петя пел, Оля рисовала, Олег танцевал. 3) Птицы улетают, когда наступает зима. 4) Петя встал на стул, чтобы достать книгу. P.S. вроде правильно, но не уверена...