Подскажите приложения на эти схемы
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Подскажите приложения на эти схемы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ветер дул, и листья падали. 2) Петя пел, Оля рисовала, Олег танцевал. 3) Птицы улетают, когда наступает зима. 4) Петя встал на стул, чтобы достать книгу. P.S. вроде правильно, но не уверена...
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