Какая пословица состоит из слогов: пря,ка,та,ру,ха,ко,и,ба,ва,ва,ха,ко.

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Какая пословица состоит из слогов: пря,ка,та,ру,ха,ко,и,ба,ва,ва,ха,ко.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какова пряха, такова и рубаха
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