Нужны ответы на вопросы! 1.Какой русский химик был энтомологом и занимался пчеловодством? 2.Что опаснее в пожарном отношении: бочка, доверху заполненная бензином или же заполненная им не полностью? 3.О каком элементе идет ре...

Химия
Нужны ответы на вопросы! 1.Какой русский химик был энтомологом и занимался пчеловодством? 2.Что опаснее в пожарном отношении: бочка, доверху заполненная бензином или же заполненная им не полностью? 3.О каком элементе идет речь? В солях бесцветен, безопасен
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Гость:
 1Александр Михайлович Бутлеров
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