Нужны ответы на вопросы! 1.Какой русский химик был энтомологом и занимался пчеловодством? 2.Что опаснее в пожарном отношении: бочка, доверху заполненная бензином или же заполненная им не полностью? 3.О каком элементе идет ре...

Химия

Нужны ответы на вопросы! 1.Какой русский химик был энтомологом и занимался пчеловодством? 2.Что опаснее в пожарном отношении: бочка, доверху заполненная бензином или же заполненная им не полностью? 3.О каком элементе идет речь? В солях бесцветен, безопасен

Автор: Гость