Помогите разберите слово по составу если слово снеговиков
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Помогите разберите слово по составу если слово снеговиков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снеговиков корень:снег суффиксы: ов,и,к окончание: ов
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