Как решить дробь девять целых шестьдесят 132 прибавить дробь 1/5

Математика
Как решить дробь девять целых шестьдесят 132 прибавить дробь 1/5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9.60/132 + 1/5 =? кто может мне объяснить 
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