Как решить дробь девять целых шестьдесят 132 прибавить дробь 1/5
Математика
Как решить дробь девять целых шестьдесят 132 прибавить дробь 1/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9.60/132 + 1/5 =? кто может мне объяснить
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