Помогите пожалуйста !Сравни выражения каждого столбика.Как они связаны между соб??й ? 9+1+6 10+6 7+3+3 10+3 6+4+2 10+2

Математика
Помогите пожалуйста !Сравни выражения каждого столбика.Как они связаны между соб??й ? 9+1+6 10+6 7+3+3 10+3 6+4+2 10+2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+1+6=10+6 7+3+3=10+3 6+4+2=10+2 Связаны между собой тем, что у них одинаковое значение.
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