Решите пример удобным способом 1,6 (-5,3) -2,4 (-5,3)-4 4/5*5,3
Математика
Решите пример удобным способом 1,6 (-5,3) -2,4 (-5,3)-4 4/5*5,3
Ответ(ы) на вопрос:
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1,6+2,4+(5,3+4+5,3)11+4=15
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