Потеря вишнёвого сада - вина или беда Раневской?

Гость: Гость:

Конечно же вина,вместо того чтобы спасать свой сад,она разгуливала по разным городам и устраивала балы,а после говорила что у нее нет денег для того чтобы содержать сад,ведь когда они уходили из своего дома они даже забыли забрать своего служивого,который был с их семьей всю жизнь.поэтому непременно вина!