Потеря вишнёвого сада - вина или беда Раневской?
Литература
Потеря вишнёвого сада - вина или беда Раневской?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же вина,вместо того чтобы спасать свой сад,она разгуливала по разным городам и устраивала балы,а после говорила что у нее нет денег для того чтобы содержать сад,ведь когда они уходили из своего дома они даже забыли забрать своего служивого,который был с их семьей всю жизнь.поэтому непременно вина!
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