Сочинение какого человека ты называешь великим

Литература
Сочинение какого человека ты называешь великим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путина потому что он хороший призедент и храбрый и великий
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