По данным рисунка докажите , что треугольник АВС подобен треугольнику МКС
Геометрия
По данным рисунка докажите , что треугольник АВС подобен треугольнику МКС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т. к. угол CMK = углу CAB; угол C - общий, то треугольник ABC подобен треугольнику MKC (по 2 углам).
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