7:12выполнить действие и проверить

Математика
7:12выполнить действие и проверить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:7:12=0,583 Проверить:0,583*12=6,996=7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите очень надо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
География
Что будет, если уничтожить всех пиявок на болотах?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить пример.×:9=1(ост 6)
Ответить
Математика
Запиши разность числа 2 и а. найди её значение при а=0 а=1 а=2
Ответить
Геометрия
Если прямая не пересекает одну из двух параллельных прямых,то;
Ответить