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7:12выполнить действие и проверить
Математика
7:12выполнить действие и проверить
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:7:12=0,583 Проверить:0,583*12=6,996=7
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