Если прямая не пересекает одну из двух параллельных прямых,то;

Геометрия
Если прямая не пересекает одну из двух параллельных прямых,то;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а и b — параллельные прямые, и пусть прямая с пересекает прямую а. Допустим, с не пересекает b, тогда через данную точку проходят 2 прямые, параллельные прямой b, но это невозможно, таким образом, пришли к противоречию. Или , вот ещё: Есть аксиома такая, если прямая параллельна одной из двух параллельных прямых, тогда она параллельна и второй. Теперь, если прямые не пересекаются, то они параллельны. Но нам известно, что прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, соответственно, она не может быть параллельной (не пересекаться) со второй. Это следствие вытекает из аксиомы. Если бы она не пересекала вторую, значит и к первой была бы параллельна.
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