Рассмотри репродукцию и.левитана март

Гость: Гость:

Уже наступила весна.Наступил и первый месяц весны март.Об этом и месяце написал картину И . Левитан . На картине изображен уже почти растаявший снег.Уже и деревья не голые.На заднем плане изображён лес,а на переднем сани с лошадью. Мне нравится картина И.Левитана. Она очень красивая !