Рассмотри репродукцию и.левитана март
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Рассмотри репродукцию и.левитана март
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже наступила весна.Наступил и первый месяц весны март.Об этом и месяце написал картину И . Левитан . На картине изображен уже почти растаявший снег.Уже и деревья не голые.На заднем плане изображён лес,а на переднем сани с лошадью. Мне нравится картина И.Левитана. Она очень красивая !
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