Помогите с задачей 1479 и 1481 срочно

Гость: Гость:

№1479. Скорость катера по течению реки: v=55,2 / 2,4 = 23 км/ч; Вычитаем из этого скорость реки: v=23 - 2,5 = 20,5 км/ч. № 1481. Скорость мотоциклиста: 13,5 + 27 = 40,5 км/ч; Время велосипедиста вычисляем: t= 32,4 / 13,5 = 2,4 ч; Время мотоциклиста: t=32,4 / 40,5 = 0,8 ч Находим разницу: 2,4 - 0,8 = 1,6 ч Ответ: на 1,6 часов мотоциклист доберётся раньше велосипедиста Удачи:)