Помогите с задачей 1479 и 1481 срочно

Математика
Помогите с задачей 1479 и 1481 срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1479.  Скорость катера по течению реки: v=55,2 / 2,4 = 23 км/ч; Вычитаем из этого скорость реки: v=23 - 2,5 = 20,5 км/ч. № 1481.  Скорость мотоциклиста: 13,5 + 27 = 40,5 км/ч; Время велосипедиста вычисляем: t= 32,4 / 13,5 = 2,4 ч; Время мотоциклиста: t=32,4 / 40,5 = 0,8 ч Находим разницу: 2,4 - 0,8 = 1,6 ч Ответ: на 1,6 часов мотоциклист доберётся раньше велосипедиста Удачи:)
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