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Помогите пожалуйста решить пример.×:9=1(ост 6)
Математика
Помогите пожалуйста решить пример.×:9=1(ост 6)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=15 15:9=1(ост 6)-решение
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